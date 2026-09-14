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Последний поход: что ждёт солдат НАТО, если они будут воевать за Украину

Последний поход: что ждёт солдат НАТО, если они будут воевать за Украину

Выступая перед журналистами 11 сентября, президент Владимир Путин напомнил, что появление любых регулярных контингентов стран Запада на территории Украины превратит их в законные мишени для поражения.

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