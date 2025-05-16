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Царьград

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В России предложили убрать алкоголь с витрин по примеру сигарет

В России предложили убрать алкоголь с витрин по примеру сигарет

Опытные потребители алкогольной и табачной продукции хорошо осведомлены об ассортименте.Необходимо организовать продажу алкогольной продукции по принципу, применяемому к табачным изделиям, исключив ее открытую демонстрацию в торговых залах.

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