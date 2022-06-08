Мировое обозрение

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Пленный британский наемник Эндрю Хилл рассказал, что с ним воевали еще шесть иностранцев

Пленный британский наемник Эндрю Хилл рассказал, что с ним воевали еще шесть иностранцев

Эндрю Хилл В его блокноте значились координаты места захоронения 280 украинцев Пленный британский наемник Эндрю Хилл рассказал, что в его группе на стороне Киева вели бой еще шесть иностранцев.

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