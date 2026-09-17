УЕФА продолжает поиски соперника Инфантино на выборах президента ФИФА

Вице‑президент УЕФА Лора Макаллистер сообщил, что организация продолжает поиски достойного соперника президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах.
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