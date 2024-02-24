Угнал, хотя машины его вообще не интересовали

Мужчину из Аризоны обвиняют в угоне автовоза с новенькими автомобилями Chevrolet Corvette C8. Хотя стоимость спорткаров оценивается в 1,25 миллиона долларов, он утверждал, что машины его вообще не интересовали.
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