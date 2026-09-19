Явка на выборах в Госдуму в Петербурге превысила 41 процент ко второму дню голосования

Явка на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге достигла значительной отметки в 41,29% ко времени закрытия избирательных участков второго дня голосования.
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