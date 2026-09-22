Показалось или нет? 22 фото вещей, которые ну очень похожи на другие вещи

Есть такое понятие, как паралейдолия. Это разновидность оптических иллюзий, которая заключается в восприятии реальных объектов там, где их на самом деле нет.
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