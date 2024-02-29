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«Ъ»: Военного из Башкирии после возвращения из плена обвинили в боях на стороне ВСУ

«Ъ»: Военного из Башкирии после возвращения из плена обвинили в боях на стороне ВСУ

Сам Радик Богданов признал винуМинистерство внутренних дел по Башкирии возбудило уголовное дело против вернувшегося из украинского плена военного Радика Богданова за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.

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