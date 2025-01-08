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Театр абсурда

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Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских

Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских

Живая легенда британский политики, семикратный член палаты общин от Лейбористкой партии Джордж Галлоуэй дал у себя на родине интервью, которое касалось исключительно России.

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