Конкурс на преображение улицы Баррикад готовят в Иркутске

Администрация Иркутска совместно с правительством региона и АО «ДОМ.РФ» готовит техническое задание для конкурса на развитие застроенных территорий в районах улиц Баррикад, Зимняя, Курортная, Напольная, Тулунская, Сарафановская и Слюдянская.
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