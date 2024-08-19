Конкурс на преображение улицы Баррикад готовят в Иркутске

Администрация Иркутска совместно с правительством региона и АО «ДОМ.РФ» готовит техническое задание для конкурса на развитие застроенных территорий в районах улиц Баррикад, Зимняя, Курортная, Напольная, Тулунская, Сарафановская и Слюдянская.