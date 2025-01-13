Китайские компании ищут сотни свердловчан на работу за 300 тысяч. Скрин

В Свердловской области за три месяца (с ноября 2024 года по январь) было опубликовано более 200 вакансий с предложениями о работе в китайских компаниях, дилеров китайских компаний в России, а также тех, кто ведет деятельность на территории страны.
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