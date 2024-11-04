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Почему Россию перестали волновать выборы в США

Почему Россию перестали волновать выборы в США

Автор: Игорь Караулов Президентские выборы в США уже совсем на носу, но в России, кажется, не очень переживают по поводу их исхода.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да потому, что Росси  ничего хорошего ждать от выборов в США не приходится. Они там друг друга стоят... Через пару дней уже станет известно, КТО КОНКРЕТНО будет  гадить России в  последующие 4 года...
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19 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Нам выгодна кобыла харрис она продолжит разваливать пиндостан как это делал самоходный дед. Не будем мешать
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17 час.
L
Lyudmila
А многих наших граждан они и раньше не волновали, а сейчас тем более. Кого бы ни выбрали, одно другого не лучше. А страна все поганее и упадок все заметнее.
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15 час.

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