Автор: Игорь Караулов Президентские выборы в США уже совсем на носу, но в России, кажется, не очень переживают по поводу их исхода.
Почему Россию перестали волновать выборы в США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Да потому, что Росси ничего хорошего ждать от выборов в США не приходится. Они там друг друга стоят... Через пару дней уже станет известно, КТО КОНКРЕТНО будет гадить России в последующие 4 года...
Ответить
19 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Нам выгодна кобыла харрис она продолжит разваливать пиндостан как это делал самоходный дед. Не будем мешать
Ответить
17 час.
L
Lyudmila
А многих наших граждан они и раньше не волновали, а сейчас тем более. Кого бы ни выбрали, одно другого не лучше. А страна все поганее и упадок все заметнее.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии