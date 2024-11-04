Почему Россию перестали волновать выборы в США

лл лина любимцева Да потому, что Росси ничего хорошего ждать от выборов в США не приходится. Они там друг друга стоят... Через пару дней уже станет известно, КТО КОНКРЕТНО будет гадить России в последующие 4 года...

АЛЕКСАНДР Крымский Нам выгодна кобыла харрис она продолжит разваливать пиндостан как это делал самоходный дед. Не будем мешать