smi.today

3 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Новак рассказал главе Еврокомиссии, как реагировать на счета за свет и газ

Новак рассказал главе Еврокомиссии, как реагировать на счета за свет и газ

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен нужно жаловаться за большие счета на газ и электроэнергию политикам, отказавшимся от поставок энергоресурсов из России, заявил вице-премьер России Александр Новак 13 октября в интервью телеканалу «Россия 1».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх