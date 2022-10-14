Новак рассказал главе Еврокомиссии, как реагировать на счета за свет и газ

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен нужно жаловаться за большие счета на газ и электроэнергию политикам, отказавшимся от поставок энергоресурсов из России, заявил вице-премьер России Александр Новак 13 октября в интервью телеканалу «Россия 1».