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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о слезах после спора с судьей: «Обычно не слишком расстраиваюсь из-за подобных решений, но в тот момент все совпало»

Гауфф о слезах после спора с судьей: «Обычно не слишком расстраиваюсь из-за подобных решений, но в тот момент все совпало»

Она проиграла Иге Швентек 2:6, 4:6. При счете 2:1, 0:15 во втором сете линейный крикнул аут на подаче Швентек.

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