Стало известно, что медик, командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, вывезенными украинскими военными в Сумскую область.
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