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Почему многие женщины ненавидят «хороших парней», сами выбирают непонятно кого, а потом жалуются на жизнь?

Давайте представим многим хорошо известную картину: мужчина ухаживает за женщиной, осыпает её комплиментами и признаётся в любви, а она в ответ показывает ему абсолютную незаинтересованность и в дальнейшем отдаёт предпочтению мужчине, который совершенно её не ценил и не уважал.

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