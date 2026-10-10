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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яшкин о последнем сезоне Овечкина в НХЛ: «Пожелал ему здоровья, добиться всего, что он хочет. Сказал, что мы ждем его в России»

Нападающий « Шанхая » Дмитрий Яшкин высказался о возможном возвращении капитана « Вашингтона » Александра Овечкина в КХЛ.

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