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Эксперты оценили возможность рекордного падения добычи нефти в России

Эксперты оценили возможность рекордного падения добычи нефти в России

Чем это грозит российской экономике.Добыча нефти в России в этом году может сократиться на 17%. Такой прогноз на этой неделе озвучил Reuters со ссылкой на документы Минэкономразвития и с ним в принципе согласился министр финансов Антон Силуанов.

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