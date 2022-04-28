Эксперты оценили возможность рекордного падения добычи нефти в России

Чем это грозит российской экономике.Добыча нефти в России в этом году может сократиться на 17%. Такой прогноз на этой неделе озвучил Reuters со ссылкой на документы Минэкономразвития и с ним в принципе согласился министр финансов Антон Силуанов.
Чем это грозит российской экономике.Добыча нефти в России в этом году может сократиться на 17%. Такой прогноз на этой неделе озвучил Reuters со ссылкой на документы Минэкономразвития и с ним в принципе согласился министр финансов Антон Силуанов.
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