Россиянин попал в психушку после курения вейпа

Мужчина очень часто курил вейп, чередуя с обычными сигаретами Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в своем Telegram-канале про жителя республики, который попал в психиатрическую больницу после курения вейпа.
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