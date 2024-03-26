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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянин попал в психушку после курения вейпа

Россиянин попал в психушку после курения вейпа

Мужчина очень часто курил вейп, чередуя с обычными сигаретами Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в своем Telegram-канале про жителя республики, который попал в психиатрическую больницу после курения вейпа.

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