На улице Мегетской в Иркутске появилось наружное освещение

В Иркутске к концу 2023 года обустроили наружное освещение на улице Мегетской. Как рассказал депутат Думы города по округу № 9 Николай Матвейчук, работы провели за счет средств «депутатского фонда», сформированного из городского бюджета.
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