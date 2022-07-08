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Лавров заявил, что не собирается «бегать за Блинкеном с предложениями» в рамках встречи G20

Лавров заявил, что не собирается «бегать за Блинкеном с предложениями» в рамках встречи G20

MFA Russia/ Global Look Press Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения западных СМИ о планах государственного секретаря США Энтони Блинкена  избегать главу российского внешнеполитического ведомства в рамках встречи G20.

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