Куда сходить: интересные мероприятия 26 июня в Крыму

ТЕАТРЫ Русский драматический театр (Симферополь, ул. Пушкина, 15) Спектакль «Муж и жена» 14+ 26 июня, 19:00 «Муж и жена» можно воспринять как увлекательный любовный треугольник, вернее, даже четырехугольник.
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