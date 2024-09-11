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Маск оценил выступления Трампа и Харрис на дебатах

Маск оценил выступления Трампа и Харрис на дебатах

Маск: Харрис превзошла ожидания на дебатах, но Трамп больше подходит на пост Вице-президент США Камала Харрис превзошла ожидания на предвыборных дебатах, однако бывший президент США Дональд Трамп больше подходит на пост главы государства.

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