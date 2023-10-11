Ghostrunner 2 ушла на золото и выйдет в срок После первого эпизода, в котором умело ...

Ghostrunner 2 ушла на золото и выйдет в срокПосле первого эпизода, в котором умело смешаны экшн с катаной и платформер в атмосфере киберпанка, через несколько недель выйдет Ghostrunner 2, в которой будет использоваться та же смесь, но попутно будет добавлено несколько новых функций… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.