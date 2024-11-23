Smart ForTwo оснастили 30-дюймовыми колесами

Колесные диски диаметром 76 сантиметров Smart ForTwo получил в качестве рекламных целей в Техасе. Модернизированный Smart ForTwo был выставлен рядом с магазином Omar`s Wheels в Далласе и даже получил некоторое сравнение с настоящим монстр-траком.
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