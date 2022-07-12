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Профсоюзы сферы культуры предлагают изменить систему оплаты труда бюджетников

Профсоюзы сферы культуры предлагают изменить систему оплаты труда бюджетников

В целях обеспечения равной оплаты за равный труд Федерация профсоюзов работников культуры Республики Молдова (ФПРК) подготовила несколько предложений по изменению и дополнению Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.

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