Профсоюзы сферы культуры предлагают изменить систему оплаты труда бюджетников

В целях обеспечения равной оплаты за равный труд Федерация профсоюзов работников культуры Республики Молдова (ФПРК) подготовила несколько предложений по изменению и дополнению Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.
В целях обеспечения равной оплаты за равный труд Федерация профсоюзов работников культуры Республики Молдова (ФПРК) подготовила несколько предложений по изменению и дополнению Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.
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