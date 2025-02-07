Всегда ли журнальный стол должен быть большим и низким? Ну конечно же - нет! Идеи декора

Журнальный стол, который находится в мягкой зоне - это всегда удобно. . а вот каким он должен быть, неужели большим и низким? А может быть выбрать вариант более компактный и мобильный? Кстати лучше всего если такой столик будет на колесиках.
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