Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Всегда ли журнальный стол должен быть большим и низким? Ну конечно же - нет! Идеи декора

Всегда ли журнальный стол должен быть большим и низким? Ну конечно же - нет! Идеи декора

Журнальный стол, который находится в мягкой зоне - это всегда удобно. . а вот каким он должен быть, неужели большим и низким? А может быть выбрать вариант более компактный и мобильный? Кстати лучше всего если такой столик будет на колесиках.

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