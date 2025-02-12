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Администрация Трампа внезапно наехала на Илона Маска

Администрация Трампа внезапно наехала на Илона Маска

Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Ben Curtis532 прочтения Вчера Администрация президента США Дональда Трампа временно заблокировала доступ департамента эффективности госуправления США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, к базам данных министерства образования страны, в которых содержатся конфиденциальные данные учащихся, пишет газета Washington Post.

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