Администрация Трампа внезапно наехала на Илона Маска

Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Ben Curtis532 прочтения Вчера Администрация президента США Дональда Трампа временно заблокировала доступ департамента эффективности госуправления США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, к базам данных министерства образования страны, в которых содержатся конфиденциальные данные учащихся, пишет газета Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии