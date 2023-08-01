Гарем любовниц главного палача СССР Лаврентия Берии

Виталий Кирпиченко

Берия, как и Сталин, великий государственный деятель! -- это главное. А что был непротив побаловаться с дамами, так кто этим не грешит, он же их не истязал, не пил кровь кружками... Они, любовницы, к стати, все хорошо о нём отзываются. Угробили ненавистники претендента на престол, и в добавок оболгали как могли.