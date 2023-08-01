Лаврентий Павлович Берия — наверное, одна из самых мрачных фигур сталинского периода. Человек, с именем которого связывают массовые репрессии невинных людей, реки пролитой крови… Но было у него и еще одно увлечение — женщины.
Гарем любовниц главного палача СССР Лаврентия Берии
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
"Человек, с именем которого связывают массовые репрессии невинных людей, реки пролитой крови... Но было у него ещё одно увлечение -- женщины". Мудро! Проливать кровь -- увлечение?!
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23 час.
Виталий Кирпиченко
Берия, как и Сталин, великий государственный деятель! -- это главное. А что был непротив побаловаться с дамами, так кто этим не грешит, он же их не истязал, не пил кровь кружками... Они, любовницы, к стати, все хорошо о нём отзываются. Угробили ненавистники претендента на престол, и в добавок оболгали как могли.
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23 час.
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