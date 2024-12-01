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Закон, порядок, государство

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Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» несут боевое дежурство в приграничных районах Курской области

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» несут боевое дежурство в приграничных районах Курской области

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил БПЛА самолетного типа ВСУ.

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