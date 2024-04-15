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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сюхэй Ёсида из PlayStation посетил команду разработчиков Stellar Blade Сюхэй Ёсида, дав...

Сюхэй Ёсида из PlayStation посетил команду разработчиков Stellar Blade Сюхэй Ёсида, дав...

Сюхэй Ёсида из PlayStation посетил команду разработчиков Stellar BladeСюхэй Ёсида, давняя фигура в мире PlayStation, а ныне глава PlayStation Indies, то есть ответственный за отношения между платформой и независимыми разработчиками, навестил студию Shift Up, разработчика Stellar Blade, экшена, который выйдет 26 апреля 2024… источник.

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