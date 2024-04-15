Сюхэй Ёсида из PlayStation посетил команду разработчиков Stellar Blade Сюхэй Ёсида, дав...

Сюхэй Ёсида из PlayStation посетил команду разработчиков Stellar BladeСюхэй Ёсида, давняя фигура в мире PlayStation, а ныне глава PlayStation Indies, то есть ответственный за отношения между платформой и независимыми разработчиками, навестил студию Shift Up, разработчика Stellar Blade, экшена, который выйдет 26 апреля 2024… источник.