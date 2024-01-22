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Американский генерал рассказал о «сценарии» нападения России на НАТО

Американский генерал рассказал о «сценарии» нападения России на НАТО

Бывший генерал-командующий армией США в Европе, старший наставник НАТО по логистике Бен Ходжес представил сценарий нападения России на военный блок НАТО в ближайшие 20 лет, – сообщает в понедельник, 22 января, The Daily Mail.

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