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Нескучные технологии

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JetWind запустила первые в мире капсулы получения энергии от ветра взлетающих самолетов

JetWind запустила первые в мире капсулы получения энергии от ветра взлетающих самолетов

Американская компания JetWind установила в аэропорту Даллас Лав-Филд первые в мире модули сбора энергии, предназначенные для преобразования кинетической энергии, создаваемой движением самолетов, в возобновляемую электрическую энергию.

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