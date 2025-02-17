JetWind запустила первые в мире капсулы получения энергии от ветра взлетающих самолетов

Американская компания JetWind установила в аэропорту Даллас Лав-Филд первые в мире модули сбора энергии, предназначенные для преобразования кинетической энергии, создаваемой движением самолетов, в возобновляемую электрическую энергию.
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