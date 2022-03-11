Джоэл Эмбиид исполнил 19 штрафных в 1-й половине матча с «Нетс»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид обновил рекорд сезона-2021/22, исполнив 19 штрафных в первой половине матча с «Нетс» (100:129).

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