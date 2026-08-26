Глава управы Марфино провёл обход на улице Академика Комарова

Глава управы района Марфино Игорь Мальцев встретился с жителями домов по улице Академика Комарова. В обходе приняли участие глава муниципального округа Зинаида Авдошкина, муниципальный депутат Екатерина Синицына, сотрудники управы, представители ГБУ «Жилищник района Марфино», сотрудник полиции и активные жители района.
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