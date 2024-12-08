Израиль бомбит Дамаск, США в Сирии бомбит ИГИЛ, турецкие танка на севере Сирии курдов калашматят! Кулаками машут самые заядлые партнёры.
«Прощай Сирия?»: что будет с российскими военными базами после бегства Асада
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Семен Демин
Нам нужны базы в Сирии. Как откажешь?
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5 час.
Юрий Черепнин
И здесь обосрались ?
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3 час.
Владимир Балаев
Колонизаторы англо-саксы, французы и америкосы слишком много потеряли в Африке благодаря нашим успешным действиям ЧВК и промышленникам, наладившим торгово-промышленные связи с многими странами. Они нацелились убрать наши промежуточные военные базы из Сирии и затруднить эти связи. На начальном этапе получилось. Нужно жёстче поступать с Эрдоганом, грубую русскую силу турки помнят и уважают, с ними мягко нельзя. Тем более с Израилем, где во главе непосаженный уголовник распоясался...
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34 мин.
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