«Прощай Сирия?»: что будет с российскими военными базами после бегства Асада

Владимир Балаев

Колонизаторы англо-саксы, французы и америкосы слишком много потеряли в Африке благодаря нашим успешным действиям ЧВК и промышленникам, наладившим торгово-промышленные связи с многими странами. Они нацелились убрать наши промежуточные военные базы из Сирии и затруднить эти связи. На начальном этапе получилось. Нужно жёстче поступать с Эрдоганом, грубую русскую силу турки помнят и уважают, с ними мягко нельзя. Тем более с Израилем, где во главе непосаженный уголовник распоясался...