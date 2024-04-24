Глава СК РФ проверит факты нарушения домашнего ареста Олега Щербакова

В эфире федерального телеканала показали видео, на котором экс-депутат Крыма выгуливает собаку.Александр Бастрыкин попросил доложить о собранных доказательствах по факту ДТП с участием члена Общественной палаты Олега Щербакова.
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