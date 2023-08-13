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Висенте Луке победил Рафаэля дос Аньоса на UFC Vegas 78

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 78, в главном событии которого прошел бой в полусреднем весе между Висенте Луке и Рафаэлем дос Аньосом.

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