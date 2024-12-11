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Пронедра

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Удобно, но не всегда оправдано: почему заправлять полный бак машины – это опасно

Удобно, но не всегда оправдано: почему заправлять полный бак машины – это опасно

Удобно, но не всегда оправдано: почему заправлять полный бак машины – это опасно Ольга БезродняяЗаправка бака автомобиля до полного состояния может казаться правильной, но она несет в себе массу опасностей.

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