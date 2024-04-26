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Педагогов хотят освободить от лишних отчетов

Педагогов хотят освободить от лишних отчетов

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает учебным заведениям не отчитываться перед государственными и муниципальными органами в том, в чем не обязаны по закону, а также если аналогичную информацию уже предоставляли в текущем году.

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