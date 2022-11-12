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Клопп о трансферах: «Ничто не дешевеет, иногда приходится тратить. То, как действовал «Ливерпуль», привело нас в наше нынешнее положение»

Юрген Клопп высказался о трансферной стратегии «Ливерпуля».  «В той структуре, которая у нас была, мы, очевидно, могли тратить деньги, но нам всегда приходилось смотреть и спрашивать: «Сколько мы заработали?» Так было всегда, это было ясно.

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