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proavto21

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Почему Xcite X-Cross 7 пришлось распродавать со скидками: личный осмотр и реальные цены у дилера

Почему Xcite X-Cross 7 пришлось распродавать со скидками: личный осмотр и реальные цены у дилера

Ситуация вокруг Xcite X-Cross 7 наглядно показывает, как легко ошибиться в прогнозах даже крупному производителю.

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