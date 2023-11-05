Робот оценивает СССР, Ленин про похабность и Джордж Кеннан про отношение США к СССР

Валерий Светлый

В робота заложено мировоззрение либераста, который никогда социальную справедливость не поставит на первое место, а ленинскую гибкость мысли в политическом моменте не признает шедевром политического мышления. К тому же роботу надо было бы закончить хотя бы курсы ликбеза по пониманию сути классовой борьбы от Спартака до наших времен и по курсу представления о русском крестьянстве, у которого коллективизм, общинность в крови, поэтому коллективизация есть инструмент выползания аграрной России из послевоенной разрухи от Антанты и белогвардейщины (1914 - 1922)