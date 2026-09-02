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Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов

Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов

Московский авиаузел самый интенсивный по загрузке. На него приходится 80% магистральных рейсов. И любые задержки в московских аэропортах влечет гораздо большие последствия, чем задержки в Казани или в Санкт-Петербурге.

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