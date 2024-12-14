Пожар на объекте инфраструктуры под Орлом после атаки ВСУ потушили

Клычков: пожар на объекте инфраструктуры под Орлом после атаки ВСУ потушен Возгорание на объекте инфраструктуры под Орлом, произошедшее в результате атаки украинских беспилотников, ликвидировано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канал.
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