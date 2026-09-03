Кожемяко: в Приморье популяция тигра выросла благодаря Путину

Численность тигров в Приморском крае увеличилась до 550–600 особей. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).
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