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Пятый канал

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Кожемяко: в Приморье популяция тигра выросла благодаря Путину

Кожемяко: в Приморье популяция тигра выросла благодаря Путину

Численность тигров в Приморском крае увеличилась до 550–600 особей. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

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