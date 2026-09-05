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В районе ЗАЭС введен режим временного прекращения огня

В районе ЗАЭС введен режим временного прекращения огня

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Локальный режим прекращения огня введен в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проведения ремонтных работ на линии электропередачи.

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