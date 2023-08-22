Белый дом против: СМИ сообщают, что администрация Байдена заявила о том, что ВСУ зря тратят деньги на атаки беспилотниками в РФ Ирэн ОрлонскаяВ свежем заявлении Белого дома официально заявлено о противодействии террористическим атакам, которые, по их данным, были проведены в разных российских регионах в рамках специальной военной операции.