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Белый дом против: СМИ сообщают, что администрация Байдена заявила о том, что ВСУ зря тратят деньги на атаки беспилотниками в РФ

Белый дом против: СМИ сообщают, что администрация Байдена заявила о том, что ВСУ зря тратят деньги на атаки беспилотниками в РФ

Белый дом против: СМИ сообщают, что администрация Байдена заявила о том, что ВСУ зря тратят деньги на атаки беспилотниками в РФ Ирэн ОрлонскаяВ свежем заявлении Белого дома официально заявлено о противодействии террористическим атакам, которые, по их данным, были проведены в разных российских регионах в рамках специальной военной операции.

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