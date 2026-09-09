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Treasury announces $6 billion in bond buybacks

The U.S. Department of Treasury announced Wednesday that it will buy back up to $6 billion of government debt in a plan to keep bond markets going.

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