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Премьера спектакля Евгения Писарева «Плохие хорошие» с Викторией Исаковой состоится перед Новым Годом

Премьера спектакля Евгения Писарева «Плохие хорошие» с Викторией Исаковой состоится перед Новым Годом

В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина 24 и 25 декабря состоится премьерный показ спектакля Евгения Писарева «Плохие хорошие» по комедии нравов выдающегося английского драматурга Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир».

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